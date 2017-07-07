Захарова призвала CNN опровергнуть историю сирийского мальчика из Алеппо

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Москва, 7 июля. История с мальчиком из Алеппо не закрыта. Россия продолжает настаивать на том, что телеканал CNN должен признать свою неправоту в этой ситуации и повиниться перед зрителями, дав опровержение. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поверьте, мы эту тему не оставим», — цитирует ее RT.

Напомним, в 2016 году западные СМИ показали фотографию маленького жителя сирийского города Алеппо Омрана Дакниша. Корреспонденты заявляли, что мальчика извлекли из-под обломков дома, разрушенного якобы ударом ВКС РФ.

Во время интервью, которое дал на телеканале CNN глава российского МИД Сергей Лавров, ведущая показала этот снимок и назвала его «преступлением против человечности». Москва со своей стороны неоднократно опровергала свою причастность к этим событиям и приводила доказательства.

Более того, сам отец Омрана позже рассказал, что с его сыном все хорошо, а фотография сделана после бомбежки, которую устроили боевики.