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Захарова призвала CNN опровергнуть историю сирийского мальчика из Алеппо
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    Захарова призвала CNN опровергнуть историю сирийского мальчика из Алеппо

    8:12  7 Июля 2017
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    Захарова призвала CNN опровергнуть историю сирийского мальчика из Алеппо

    Москва, 7 июля. История с мальчиком из Алеппо не закрыта. Россия продолжает настаивать на том, что телеканал CNN должен признать свою неправоту в этой ситуации и повиниться перед зрителями, дав опровержение. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

    «Поверьте, мы эту тему не оставим», — цитирует ее RT.

    Захарова призвала CNN опровергнуть историю сирийского мальчика из Алеппо

    Напомним, в 2016 году западные СМИ показали фотографию маленького жителя сирийского города Алеппо Омрана Дакниша. Корреспонденты заявляли, что мальчика извлекли из-под обломков дома, разрушенного якобы ударом ВКС РФ.

    Захарова призвала CNN опровергнуть историю сирийского мальчика из Алеппо

    Во время интервью, которое дал на телеканале CNN глава российского МИД Сергей Лавров, ведущая показала этот снимок и назвала его «преступлением против человечности». Москва со своей стороны неоднократно опровергала свою причастность к этим событиям и приводила доказательства.

    Более того, сам отец Омрана позже рассказал, что с его сыном все хорошо, а фотография сделана после бомбежки, которую устроили боевики.  

    Автор: Кира Мирова
    #лавров #захарова #дакниш
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