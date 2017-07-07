Путин назначил Пестерева начальником УМВД Вологодской области

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Москва, 7 июля. Указом президента России Владимира Путина начальником УМВД Вологодской области назначен генерал-майор Виктор Пестерев.

Кресло главы вологодского УМВД пустовало с марта 2017 года. Бывший до этого времени начальником управления Виталий Федотов освобожден от должности указам президента России и ушел на пенсию.

Виктор Пестерев родился в Вологодской области в городе Сокол. Карьеру в органах внутренних дел начал в 1986 году. С 2010 года занимал должность начальника УМВД по Белгородской области. По данным генеральной прокуратуры РФ, за период с 2010 по 2016 год количество преступлений в Белгородской области снизилось на 20%.