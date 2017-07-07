Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 7 июля. Киевские силовики в течение последних 24 часов четыре раза нарушили «режим тишины», обстреливая территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, ВСУ в четверг 6 июля открывали огонь по окрестностям Раевки, Первомайска, Веселогоровки и Сокольников. Обстрелы велись с направлений Старого Айдара, Попасного, Троицкого и Крымского.

Киевские силовики вели огонь из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 82 мм и зенитных установок ЗУ-23–2, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, в результате обстрелов территории Луганской народной республики пострадавших среди мирных жителей и личного состава нет. Инфраструктуре республики ущерб не нанесен.