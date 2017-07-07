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G20 меняет приоритеты: США решили оставить Асада, создав новую стратегию по Сирии
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    G20 меняет приоритеты: США решили оставить Асада, создав новую стратегию по Сирии

    8:06  7 Июля 2017
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    G20 меняет приоритеты: США решили оставить Асада, создав новую стратегию по Сирии

    Новую стратегию по Сирии разработала администрация США. Как сообщает издание The Daily Bеаst, американский президент Дональд Трамп и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон планируют представить ее в рамках саммита G20.

    Согласно новой стратегии, Вашингтон больше не намерен настаивать на смещении президента Сирии Башара Асада. Кроме того, власти США готовы согласиться на создание зон безопасности, которые будет контролировать российская военная полиция.

    Издание отмечает, что таким образом американские власти надеются сохранить стабильность в Сирии после разгрома основных сил «Исламского государства»*.

    А вот отказ от поддержки курдов новая американская стратегия по Сирии не предполагает. Напомним, что именно курды в настоящее время контролируют значительные территории на севере САР. Однако американские чиновники уверяют, что США не намерены вторгаться в районы, которые контролируют правительственные войска, но оставят под своим контролем территории, где главенствует поддерживаемая ими оппозиция.

    При этом в публикации The Daily Bеаst, отмечается, что координация с Россией необходима Штатам, так как в их планы не входит патрулирование демилитаризованных зон.

    Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне «готовы изучить возможность установления с Россией совместных механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за прекращением огня на земле, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи».

    Глава МИД России Сергей Лавров позже подтвердил информацию о запросе США, который касался идей относительно бесполетных зон в Сирии.

    Комментируя новую стратегию США по Сирии Федеральному агентству новостей, политолог  Алексей Петров отметил, что такие перемены могут быть связаны с предстоящей встречей президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Если американцы действительно так пересмотрели свое отношение к вопросу Сирии и действительно приняли такие решения, то это может быть связано с предстоящими переговорами на саммите G20. Им важно, чтобы они прошли на положительной ноте, потому очень удобно предложить внешнеполитическую инициативу, которая может понравиться оппоненту», — считает он.

    При этом эксперт подчеркнул, что если эта стратегия действительно будет выполняться США, то это может дать хорошие результаты.

    G20 меняет приоритеты: США решили оставить Асада, создав новую стратегию по Сирии

    Сирийский вопрос действительно должен стать одной из главных тем, которые президенты России и США будут обсуждать на встрече в Гамбурге.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отбывая на саммит «Большой двадцатки», сообщил о том, что Дональд Трамп собирается обсудить проблему Сирии на предстоящей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Тиллерсон отметил, что «прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте».

    «Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении «Исламского государства» может быть загублен», — пояснил он.

    По словам главы американского внешнеполитического ведомства, все стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа.

    «На России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий»,  — отметил он.

    В Москве надеются, что предстоящие переговоры лидеров двух стран внесут ясность в перспективы российско-американских отношений.

    «У Кремля по-прежнему тоже нет понимания. Это такая взаимность, я бы сказал, о которой в данном случае можно только сожалеть», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что именно поэтому встреча президентов России и США является такой ожидаемой.

    G20 меняет приоритеты: США решили оставить Асада, создав новую стратегию по Сирии

    «Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам, и главное — это будет возможность познакомиться, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации», — заключил он.

     Грядущая встреча лидеров двух стран беспокоит советников главы Белого дома. Так как они даже представить себе не могу, что решит сказать и сделать непредсказуемый американский лидер. Об этом пишет издание The New York Times.

    «В Белом доме и Государственном департаменте наблюдается довольно большая нервозность ввиду грядущей встречи», — отметил Стивен Пайфер, бывший посол на Украине, который работал в Совете национальной безопасности и Госдепе США.

    Опытные американские дипломаты и аналитики также склонны не сильно доверять Трампу. Его встреча с российским лидером вызывает у них обеспокоенность из-за неопытности американского президента в «глобальных делах».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Павел Романов
    #путин #дональд трамп #россия #сша #сирия
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