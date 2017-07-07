УАЗ выпустит праворульный «Хантер» на экспорт

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Ульяновск, 07 июля. Ульяновский автомобильный завод планирует в 2018 году выпустить с конвейера «Хантер» с правым рулем для поставок на экспорт.

Как передает ТАСС, на УАЗе новые праворульные модели будут поставлять на рынки Индонезии, Индии, Шри-Ланки, Намибии, Ботсваны, Южно-Африканской республики, Пакистана, Малайзии и Таиланда.

Кроме того на заводе идет работа над разработкой так называемых «климатических» версий УАЗиков. Адаптируют под работы в условиях повышенных температур те же «Хантеры», а также «Патриоты» и «Пикапы».