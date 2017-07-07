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Скотланд-Ярд просит британцев помочь с разгадкой тайны отрезанного пальца
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    Скотланд-Ярд просит британцев помочь с разгадкой тайны отрезанного пальца

    7:50  7 Июля 2017
    209

    Скотланд-Ярд просит британцев помочь с разгадкой тайны отрезанного пальца

    Лондон, 7 июля. Лондонские полицейские обратились к согражданам с просьбой о помощи. Вот уже почти семь лет Скотланд-Ярд безуспешно бьется над разгадкой тайны отрезанного пальца, найденного 4 декабря 2010 года недалеко от вокзала «Юстон».

    Все выдвинутые за это время версии не находят подтверждения. Сначала полицейские решили, что палец принадлежит одной из жертв теракта 2005 года, когда как раз недалеко от места, где была обнаружена находка, взорвался автобус. Были проведены анализы ДНК, но они не подтвердили эту версию, пишет RT.

    Скотланд-Ярд просит британцев помочь с разгадкой тайны отрезанного пальца

    Дело о найденном пальце не закрыто. Скотланд-Ярду теперь уповает на помощь граждан. В местных СМИ опубликованы номера телефонов, по которым можно позвонить и рассказать имеющуюся информацию.

    Автор: Кира Мирова
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