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Минюст США предъявил экс-менеджеру Audi обвинения в мошенничестве
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    Минюст США предъявил экс-менеджеру Audi обвинения в мошенничестве

    7:43  7 Июля 2017
    120

    Минюст США предъявил экс-менеджеру Audi обвинения в мошенничестве

    Вашингтон, 7 июля. Минюст США обвинил бывшего менеджера автоконцерна Audi Джованни Памио в мошенничестве. Об этом сообщает сайт ведомства.

     «В отношении бывшего менеджера Audi было возбуждено уголовное дело за его роль в длительном заговоре, целью которого было обмануть американских регуляторов и клиентов», — говорится в сообщении.

    Минюст США предъявил экс-менеджеру Audi обвинения в мошенничестве

    Обвинения предъявлены в связи с делом о подтасовке результатов тестов, которые проводились для выяснения содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей Audi. Ведомство подчеркивает, что для совершения обмана потребовались разработка и внедрение специального программного обеспечения, которое занималось искажением результатов тестов.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша
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