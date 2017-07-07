Минюст США предъявил экс-менеджеру Audi обвинения в мошенничестве

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Вашингтон, 7 июля. Минюст США обвинил бывшего менеджера автоконцерна Audi Джованни Памио в мошенничестве. Об этом сообщает сайт ведомства.

«В отношении бывшего менеджера Audi было возбуждено уголовное дело за его роль в длительном заговоре, целью которого было обмануть американских регуляторов и клиентов», — говорится в сообщении.

Обвинения предъявлены в связи с делом о подтасовке результатов тестов, которые проводились для выяснения содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей Audi. Ведомство подчеркивает, что для совершения обмана потребовались разработка и внедрение специального программного обеспечения, которое занималось искажением результатов тестов.