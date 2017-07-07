Госдеп поддержал проведение в Нидерландах суда по делу о крушении МН17

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Вашингтон, 07 июля. Государственный департамент поддержал решение о проведении в Голландии суда над подозреваемыми по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе.

«Мы абсолютно уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к справедливому и беспристрастному решению», — цитируют «Известия» главу пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

Госпожа Науэрт добавила, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничество с Совместной следственной группой, а также призывают другие государства оказать посильное содействие в деле привлечения к суду виновных.

Как напоминает RT, Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Страшная трагедия унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа