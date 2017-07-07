Геном древнего пещерного медведя прочли сибирские генетики

В Избранное

Новосибирск, 7 июля. Новосибирские ученые установили, что на территории Сибири проживали разные виды медведей.

Проведенный молекулярный анализ останков животных показал, что их возраст составляет от 5 до 32 тысяч лет. Выяснилось, что порядка 700 лет назад привычные нам бурые медведи стали самостоятельным видом. Гораздо раньше свою собственную ветвь развития обрели белые медведи.

Ученые полагают, что по такому же пути развития пошли и давно вымершие малые пещерные медведи. Они могут являться не прародителями современных косолапых, а отдельным видом. Однако эту теорию еще предстоит доказать.