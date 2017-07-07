Эксперты составили топ-30 крупнейших авторынков России

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Москва, 7 июля. Эксперты составили топ-30 регионов России по объемам продаж новых автомобилей за первые пять месяцев 2017 года. Исследование провело агентство «Автостат».

По данным издания, за первые пять месяцев 2017 года в России продано 519,9 тыс. легковых автомобилей. Это на 10% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Первую тройку регионов по объему авторынка традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Столица показала спад на 3%, с января по май 2017 года в Москве продано 80 тыс. новых автомобилей. В области продажи выросли на 15,7% и составили 43 тыс. автомобилей. В Петербурге продано 36,5 тыс.автомобилей, что на 11% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

В топ-10 также попали Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области.