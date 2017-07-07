Если завтра Армагеддон: в NASA рассказали о новом методе борьбы с астероидами

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Вашингтон, 07 июля. В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) рассказали, как собираются бороться с космическими объектами, которые угрожают Земле.

Как пишут американские специализированные СМИ, миссию, получившую название DART, опробуют сначала в 2022 году, а потом, если понадобится, и в 2024-м на астероиде Дидим, который в эти годы приблизится к нашей планете.

К космическому объекту будет отправлен аппарат, который совершит столкновение с астероидом и изменит его орбиту. Данный эксперимент позволит разработать методику защиты планеты от столкновения с другими крупными астероидами.