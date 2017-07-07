Ученые: Сон на левом боку улучшает самочувствие

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Москва, 7 июля. Ученые утверждают, что поза, в которой человек проводит большую часть сна, является определяющей для состояния его здоровья.

Специалисты, проведя массу исследований и опытов, пришли к выводу, что наибольшую пользу приносит сон на левом боку. Это оказывает благотворное влияние на работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, такая поза нормализует кровообращение, что имеет особое значение для беременных.

Доклады на эту тему опубликованы в специализированных изданиях. Ученые считают, что именно на левом боку внутренние органы находятся в естественном для них положении, что способствует их правильной работе.