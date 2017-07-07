Повышение пенсионного возраста в России поможет бюджету сэкономить 1,7 трлн рублей

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Москва, 7 июля. Повышение пенсионного возраста в России к 2035 году до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин поможет бюджету сэкономить 1,7 трлн рублей. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Научно-исследовательского институт Минфина России (НИФИ) Татьяну Омельчук сообщают «Известия».

По данным НИФИ, повышение пенсионного возраста уменьшит количество пенсионеров в России на 5 млн человек и позволит сократить трансферты из федерального бюджета до 2 трлн рублей. Отказ от повышения пенсионного возраста приведет к тому, что правительство не сможет индексировать пенсии россиян опережающими инфляцию темпами.