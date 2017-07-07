Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Если завтра Армагеддон: в NASA рассказали о новом методе борьбы с астероидами
Экономика
Центробанк рассказал, что картофель может замедлить уровень инфляции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центробанк рассказал, что картофель может замедлить уровень инфляции

    7:10  7 Июля 2017
    104

    Центробанк рассказал, что картофель может замедлить уровень инфляции

    Неприятным сюрпризом для российского Центробанка стал уровень инфляции. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

    «Шок в июне большой  — 4,4% (годовая инфляция  — Прим. ФАН). 4,1–4,2% – это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил»,  — сказал он на заседании совета по денежно-кредитной политике и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.
     

    При этом глава департамента отметил, что возможного ускорения инфляции в июле ждать не обязательно.

    «В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой  — это негативный сюрприз  — 4,4%»,  — сказал он. 

    Дмитриев также заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

    «Был позитивный сюрприз в виде ускоренного снижения инфляции, сейчас негативный. Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — сказал он.

    Глава департамента также пояснил, что цифры инфляции оказались выше, чем ожидалось в месячных терминах.

    «Насколько это влияет на траекторию достижения 4%, возвращения к 4% на конец года, мы сейчас как раз готовим к июлю прогноз, там будет уже понятно, какие коррекции требуются»,  — сообщил Дмитриев журналистам.

    Ранее о том, что инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

    Центробанк рассказал, что картофель может замедлить уровень инфляции

    «Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и соответственно для инвестиций», — сказал чиновник.

    А глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России в 2017 году ожидается на уровне 3,8%. При этом, по словам министра, ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. Банк России в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики называл эту цель достижимой.

    Предостерегала коллег от такого легкомысленного отношения к инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Я предостерегаю всех коллег от легкомысленного отношения к инфляции. Это беспокоит людей. Посмотрите на опросы: инфляция, когда она высокая, на первом месте среди проблем. Выше, чем тарифы ЖКХ, занятость. И второе, низкая инфляция — это условие экономического роста. Поэтому мы предпочитаем в нашей политике придерживаться предсказуемости и последовательности», — заявляла она.

    При этом глава Банка России подчеркивала, что вся политика регулятора направлена на создание экономического роста.

    Центробанк рассказал, что картофель может замедлить уровень инфляции

    «Я против противопоставления экономического роста и инфляции. Все-таки нужно замечать, что у нас идет снижение инфляции одновременно с тем, что идет экономический рост и растут инвестиции», — отмечала Набиуллина.

    Несмотря на то, что уровень инфляции стал неприятным шоком для рыночного регулятора, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев все-таки отметил, что влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. А потому Центробанк не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%.

    «Базовая инфляция замедляется в целом. Вот как инфляционный процесс сойдется, к сожалению, критерий нынешней жесткости денежно-кредитной политики, мы его сможем проверить через год. Я так не вижу оснований, что инфляция будет существенно ниже 4%", — пояснил он.

    Отметим, что по данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года в мае составляла составила 0,4%, а июне выросла до 0,6%. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

    Автор: Павел Романов
    #россия #орешкин #центробанк #дворкович #инфляция #дмитриев #набиулина
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере

        7:00 7 Июля 2017 144
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 7 июля 6.00: теракт в городе Хама, потери ИГ на востоке провинций Хомс и Хама
        21:30
        Вчера

        Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля
        21:24
        Вчера

        РФ ждет от США предложений по бесполетным зонам в Сирии — Лавров
        21:13
        Вчера

        «Дочка» Ростеха пояснила ситуацию с покупкой немецких турбин для Крыма в обход санкций
        20:33
        Вчера

        Пьяный на Porsche влетел в толпу митингующих у здания правительства в Киеве

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1282

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2486

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2064

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9206

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3615
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        19:30   6 Июля 2017
        4398
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        2795
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        365
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        7166