Центробанк рассказал, что картофель может замедлить уровень инфляции

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Неприятным сюрпризом для российского Центробанка стал уровень инфляции. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

«Шок в июне большой — 4,4% (годовая инфляция — Прим. ФАН). 4,1–4,2% – это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил», — сказал он на заседании совета по денежно-кредитной политике и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.



При этом глава департамента отметил, что возможного ускорения инфляции в июле ждать не обязательно.



«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал он.



Дмитриев также заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

«Был позитивный сюрприз в виде ускоренного снижения инфляции, сейчас негативный. Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — сказал он.

Глава департамента также пояснил, что цифры инфляции оказались выше, чем ожидалось в месячных терминах.

«Насколько это влияет на траекторию достижения 4%, возвращения к 4% на конец года, мы сейчас как раз готовим к июлю прогноз, там будет уже понятно, какие коррекции требуются», — сообщил Дмитриев журналистам.

Ранее о том, что инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.





«Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и соответственно для инвестиций», — сказал чиновник.



А глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России в 2017 году ожидается на уровне 3,8%. При этом, по словам министра, ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. Банк России в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики называл эту цель достижимой.



Предостерегала коллег от такого легкомысленного отношения к инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я предостерегаю всех коллег от легкомысленного отношения к инфляции. Это беспокоит людей. Посмотрите на опросы: инфляция, когда она высокая, на первом месте среди проблем. Выше, чем тарифы ЖКХ, занятость. И второе, низкая инфляция — это условие экономического роста. Поэтому мы предпочитаем в нашей политике придерживаться предсказуемости и последовательности», — заявляла она.

При этом глава Банка России подчеркивала, что вся политика регулятора направлена на создание экономического роста.

«Я против противопоставления экономического роста и инфляции. Все-таки нужно замечать, что у нас идет снижение инфляции одновременно с тем, что идет экономический рост и растут инвестиции», — отмечала Набиуллина.

Несмотря на то, что уровень инфляции стал неприятным шоком для рыночного регулятора, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев все-таки отметил, что влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. А потому Центробанк не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%.

«Базовая инфляция замедляется в целом. Вот как инфляционный процесс сойдется, к сожалению, критерий нынешней жесткости денежно-кредитной политики, мы его сможем проверить через год. Я так не вижу оснований, что инфляция будет существенно ниже 4%", — пояснил он.

Отметим, что по данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года в мае составляла составила 0,4%, а июне выросла до 0,6%. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.