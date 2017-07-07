Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Геном древнего пещерного медведя прочли сибирские генетики
Экономика
«АвтоВАЗ» увеличил продажи новых авто в июне почти на четверть
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «АвтоВАЗ» увеличил продажи новых авто в июне почти на четверть

    6:58  7 Июля 2017
    55

    «АвтоВАЗ» увеличил продажи новых авто в июне почти на четверть

    Москва, 07 июля. Продажи автомобилей LADA на внутреннем рынке в июне 2017 года увеличились почти на четверть.

    Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы «АвтоВАЗ», в котором утоняется, что продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,2%.

    «АвтоВАЗ» увеличил продажи новых авто в июне почти на четверть

    Так, в первом летнем месяце на территории России было реализовано почти 27,5 тысяч автомобилей. Всего же за первое полугодие «АвтоВАЗ» поставил заказчикам более 140 тысяч авто.

    Если сравнивать с картиной первых шести месяцев года прошлого, рост продаж составил 112,8%. Самими популярными у россиян моделями LADA являются Lada Granta, Lada Vesta и Lada XRAY.

    «АвтоВАЗ» увеличил продажи новых авто в июне почти на четверть

    Автор: Константин Терехов
    #автоваз #lada xray #lada vesta #lada #lada granta
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере

        7:00 7 Июля 2017 144
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 7 июля 6.00: теракт в городе Хама, потери ИГ на востоке провинций Хомс и Хама
        21:30
        Вчера

        Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля
        21:24
        Вчера

        РФ ждет от США предложений по бесполетным зонам в Сирии — Лавров
        21:13
        Вчера

        «Дочка» Ростеха пояснила ситуацию с покупкой немецких турбин для Крыма в обход санкций
        20:33
        Вчера

        Пьяный на Porsche влетел в толпу митингующих у здания правительства в Киеве

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1282

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2486

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2064

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9206

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3615
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        В ЦБ рассказали, как урожай картофеля замедлит темпы инфляции в России

        19:30   6 Июля 2017
        4398
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        2795
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        365
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        7166