«АвтоВАЗ» увеличил продажи новых авто в июне почти на четверть

В Избранное

Москва, 07 июля. Продажи автомобилей LADA на внутреннем рынке в июне 2017 года увеличились почти на четверть.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы «АвтоВАЗ», в котором утоняется, что продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,2%.

Так, в первом летнем месяце на территории России было реализовано почти 27,5 тысяч автомобилей. Всего же за первое полугодие «АвтоВАЗ» поставил заказчикам более 140 тысяч авто.

Если сравнивать с картиной первых шести месяцев года прошлого, рост продаж составил 112,8%. Самими популярными у россиян моделями LADA являются Lada Granta, Lada Vesta и Lada XRAY.