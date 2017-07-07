Microsoft сократит несколько тысяч сотрудников

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Вашингтон, 07 июля. В результате готовящейся крупной реорганизации в Microsoft будут сокращены несколько тысяч сотрудников.

Как сообщает телеканал CNBC, в корпорации собираются уволить порядка 10% персонала, занятого в отделах продаж. Это может быть обусловлено продажей корпорацией облачного сервиса Azure.

«Сегодня мы начали уведомлять некоторых сотрудников о том, что их работа в компании находится под вопросом или их позиции будут сокращены», — заявили в Microsoft журналистам телекомпании.

Также в компании уточнили, что сокращения не связаны с желанием снизить затраты на содержание тысяч сотрудников, а направлены на повышение качества работы с партнерами и клиентами.

