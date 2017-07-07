Сирия: врачи Алеппо уверены в завершении войны из-за рождения большого количества девочек

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Алеппо, 7 июля. Сотрудники государственного роддома Алеппо уверены в скором возвращении мирной жизни, так как в городе рождается больше девочек, чем мальчиков. Об этом журналистам сообщила главный врач медицинского учреждения Лина Алузи.

«В нашем роддоме ежедневно на свет появляются до 20 малышей, девочек больше, и это радует — значит скоро наступит мир», — заявила Лина Алузи.

Главврач отметила, что государственный роддом Алеппо оснащен уникальной лабораторией, оборудованием для обследований и имеет собственный рентгенкабинет. Учреждение оказывает бесплатные услуги и принимает будущих мам со всех провинций Сирии.

Также Лина Алузи заявила, что из-за перебоев с электричеством оборудование часто выходит из строя. Но введенные западными странами санкции не дают возможности приобрести на Западе необходимые для ремонта оборудования детали.