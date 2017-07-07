В массовой перестрелке в центре Уфы есть пострадавшие

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Уфа, 07 июля. Несколько человек пострадали в массовой перестрелке в самом центре столицы Башкортостана.

Как информируют местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, инцидент имел место быть минувшей ночью на площади перед Гостиным двором. Сообщается о двух десятках хлопков, похожих на выстрелы.

На место ЧП прибыли правоохранители, есть данные об одном пострадавшем, который был госпитализирован. Подробности происшествия в центре Уфы выясняются.