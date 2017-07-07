Холдинг Баффетта покупает энергетическую компанию Oncor за 17,5 млрд долларов

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Вашингтон, 07 июля. Холдинг американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway покупает энергетическую компанию Oncor за 17,5 миллиардов долларов.

Как пишут «Известия», сделка будет одной из самых крупных в истории компании миллиардера, однако будет значительно уступать прошлогодней сделке, во время которой Berkshire Hathaway за $32 млрд приобрел металлургическую компанию Precision Castparts.

Компания Oncor сейчас находится на шестом месте по активам среди энергетических объектов США, ее клиентами являются порядка 10 миллионов физических и юридических лиц.

Добавим, что холдинг Berkshire Hathaway состоит из более чем 80 компаний, работающих в самых разных областях.

