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Холдинг Баффетта покупает энергетическую компанию Oncor за 17,5 млрд долларов
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    Холдинг Баффетта покупает энергетическую компанию Oncor за 17,5 млрд долларов

    6:28  7 Июля 2017
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    Холдинг Баффетта покупает энергетическую компанию Oncor за 17,5 млрд долларов

    Вашингтон, 07 июля. Холдинг американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway покупает энергетическую компанию Oncor за 17,5 миллиардов долларов.

    Как пишут «Известия», сделка будет одной из самых крупных в истории компании миллиардера, однако будет значительно уступать прошлогодней сделке, во время которой Berkshire Hathaway за $32 млрд приобрел металлургическую компанию Precision Castparts.

    Компания Oncor сейчас находится на шестом месте по активам среди энергетических объектов США, ее клиентами являются порядка 10 миллионов физических и юридических лиц.

    Добавим, что холдинг Berkshire Hathaway состоит из более чем 80 компаний, работающих  в самых разных областях.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #уоррен баффет #berkshire hathaway
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