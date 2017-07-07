В Новокузнецке нашли тело пропавшей накануне женщины

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Кемерово, 7 июля. Тело 27-летней Алеси Симахиной накануне обнаружили в Заводском районе Новокузнецка, женщина пропала вечером 5 июля. Об этом со ссылкой на СУ СК по Кемеровской области сообщает портал VSE42.Ru.

По данным издания, погибшая вечером 5 июля поехала в гости к другу и перестала выходить на связь. Тело женщины обнаружили лишь на следующий день в квартире ее знакомого по литературному кружку. Издание отмечает, что речь идет не о том мужчине, к которому изначально направлялась Алеся Симахина.

Ранее Газета.ru сообщила об обнаружении трупа мужчины в подвале дома в Московском районе Петербурга.