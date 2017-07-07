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«Дочка» «Ростеха» рассказала о появлении газовых турбин в Крыму
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    «Дочка» «Ростеха» рассказала о появлении газовых турбин в Крыму

    6:25  7 Июля 2017  /обновлено: 6:27  07 Июля 2017
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    ,«Дочка» «Ростеха» рассказала о появлении газовых турбин в Крыму

    Четыре комплекта турбин для новых электростанций, строящихся в Крыму «Технопромэкспорт» закупил на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении компании.

    Затем «дочка» «Ростеха» провела модернизацию купленного оборудования силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

    «В текущих обстоятельствах «Технопромэкспорт» было вынуждено приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российский заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами»,  — говорится в сообщении российской компании.

    Для реализации проектов строительства новых электростанций на полуострове Крым «Технопромэкспорт» намеревался поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Такое техническое решение было изначально заложено в проект. Но, как отмечают в компании, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был.

    В сообщении также отмечается, что в настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

    «Данное решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС», — отметили в «Технопромэкспорте».

    Напомним, что ранее информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщило о том, что турбины для крымской электростанции, произведенные немецкой компанией Siemens, были поставлены на полуостров, несмотря на санкции.

    «Дочка» «Ростеха» рассказала о появлении газовых турбин в Крыму

    При этом один из источников издания утверждал, что газовые турбины SGT5-2000E, которые производит только Siemens иее дочерние компании, были доставлены в Крым морем. Они предназначены для использования на электростанции в Севастополе. Их выгрузили в порту города.

    Источник издания также подтвердил, что турбины, доставленные на полуостров, прибыли из Тамани.

    В агентстве поспешили с громкими разоблачениями, правда, при этом отметив, что доподлинно неизвестно, знала ли на самом деле немецкая компания о поставках.

    «Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную»,  — пишет издание, подкрепляя свою точку зрения мнением юристов.

    Однако в немецкой компании Siemens AG заявили о том, что не поставляли турбины в Крым в обход санкций Евросоюза.

    «Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю»,  — сообщил пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.

    Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года. Его власти полуострова провели после государственного переворота на Украине. Большинством голосов жители Крыма проголосовали за то, чтобы стать частью России. Так высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

    «Дочка» «Ростеха» рассказала о появлении газовых турбин в Крыму

    Решение референдума, несмотря на заявления Москвы о том, что он был проведен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, отказались принимать власти Украины, а также западные страны. В 2014 году в отношении Крыма были введены ограничительные меры, среди которых был запрет европейским фирмам поставлять на полуостров энергетические технологии.

    В ноябре 2015 года прекратилась подача электроэнергии с Украины в Крым из-за подрыва основания четырех линий электропередач. Трудности с подачей воды и электроснабжение продолжались до введения в эксплуатацию первой очереди энергомоста через Керченский пролив.

    Организаторами теракта на полуострове считают бывших лидеров запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа». В связи с энергоблокадой строительство энергомоста в Крым завершили на два года раньше срока. Режим ЧС, введенный из-за нехватки электроэнергии, был отменен в мае 2016 года.

    В настоящее время в Севастополе и Симферополе строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

    Автор: Павел Романов
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