Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

В Избранное

Вашингтон, 07 июля. Президенту Соединенных Штатов рекомендовали не возвращать России изъятую Обамой дипломатическую собственность.

Как пишут «Известия», с таким призывом к Дональду Трампу обратились американские сенаторы: представители Республиканской партии Марко Рубио и Джонни Айзаксон, а также демократ Джин Шахин.

«Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки», — говорится в опубликованном письме президенту США.

По мнению американских парламентариев, подобный шаг «придаст уверенности Владимиру Путину», а также «повлечет за собой опасное расширение дестабилизирующих действия России против мировых демократий».

К слову, открытое письмо от сенаторов в адрес Дональда Трампа было направлено за несколько часов до первой личной встречи президентов России и США, которая состоится сегодня в Гамбурге на полях саммита G20.

Как напоминает RT, дипломатический скандал разгорелся в конце прошлого года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы закрыла доступ к двум дипломатических объектам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.