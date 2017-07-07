Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере

В Избранное

Сирия, 7 июля. ВВС коалиции уничтожили 36 террористов ИГ* в городе Аль-Маядин и убили 15 мирных жителей в населенном пункте Таль Аль-Шаер. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): офицеры САА, с которыми была утеряна некоторое время назад связь, были найдены в безопасности, их машина направлялась из базы Ат-Танф к аэродрому «Т4».

Сирийская свободная армия (ССА**): 9 боевиков ССА перешли на сторону SDF, двое из них – подростки, боевики ССА пресекли попытку курдских бойцов проникнуть на свою территорию у населенного пункта Дадат на севере провинции Алеппо.

Международная коалиция во главе с США: ликвидировала 36 террористов ИГ в результате авиаудара по городу Аль-Маядин, нанесла несколько авиаударов около населенного пункта Мухаймида в провинции Дейр эз-Зор, убила 15 мирных жителей, в том числе 3 детей и 3 женщин, в результате авиаудара по населенному пункту Таль Аль-Шаер на юге провинции Хасака.

«Исламское государство»*: террорист-смертник на «шахид-мобиле» атаковал позиции САА на участке трассы Пальмира – Сухна.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, в среду 9 боевиков ССА перешли на сторону SDF, двое из них – подростки.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@WyvernReports) один из источников, боевики ССА пресекли попытку курдских бойцов проникнуть на свою территорию у населенного пункта Дадат на севере провинции.

Провинция Хомс

По сообщению одного из источников (@SaladinAlDronni), террорист-смертник на «шахид-мобиле» атаковал позиции САА на участке трассы Пальмира – Сухна.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, офицеры САА, с которыми была утеряна некоторое время назад связь, были найдены. Их машина направлялась из базы Ат-Танф к авиабазе «Т4». Бойцы САА в безопасности.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информагентства Al-Masdar News со ссылкой на местные источники, вчера ВВС международной коалиции во главе с США ликвидировали 36 террористов ИГ в результате авиаудара по городу Аль-Маядин. Сообщается, что бомба попала в штаб-квартиру террористов ИГ на улице Аль-Арбайн в городе Аль- Маядин.

Среди убитых боевиков – высокопоставленные командиры ИГ: бывший командующий города Аль-Баб — Абу аль-Валид аль-Аскари, один из лидеров ИГ — Альс-Ансари и норвежский гражданин, выступавший в качестве «вдохновителя» группы — Шафи аль-Мухандис.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@JohnArterbury) один из источников, ВВС международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов около населенного пункта Мухаймида.

Провинция Хасака

По сообщению местного новостного портала SNHR, 15 мирных жителей погибло, в том числе 3 детей и 3 женщины, в результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США по населенному пункту Таль Аль-Шаер на юге провинции.

Провинция Аль-Кунейтра

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@metesohtaoglu) турецкий журналист, Израиль настаивает на том, чтобы США и Россия гарантировали соблюдение режима буферной зоны на юго-западе Сирии.

Ирак

По сообщению новостного портала Iraqi Day со ссылкой на местные источники, иракская армия находится на «финишной прямой» на пути к полному освобождению Мосула. Ожидаются официальные объявления.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)