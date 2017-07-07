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Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере
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    Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере

    7:00  7 Июля 2017
    131

    ВВС коалиции уничтожили 36 террористов ИГ в городе Аль-Маядин

    Сирия, 7 июля. ВВС коалиции уничтожили 36 террористов ИГ* в городе Аль-Маядин и убили 15 мирных жителей в населенном пункте Таль Аль-Шаер. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): офицеры САА, с которыми была утеряна некоторое время назад связь, были найдены в безопасности, их машина направлялась из базы Ат-Танф к аэродрому «Т4».

    Сирийская свободная армия (ССА**): 9 боевиков ССА перешли на сторону SDF, двое из них – подростки, боевики ССА пресекли попытку курдских бойцов проникнуть на свою территорию у населенного пункта Дадат на севере провинции Алеппо.

    Международная коалиция во главе с США: ликвидировала 36 террористов ИГ в результате авиаудара по городу Аль-Маядин, нанесла несколько авиаударов около населенного пункта Мухаймида в провинции Дейр эз-Зор, убила 15 мирных жителей, в том числе 3 детей и 3 женщин, в результате авиаудара по населенному пункту Таль Аль-Шаер на юге провинции Хасака.

    «Исламское государство»*: террорист-смертник на «шахид-мобиле» атаковал позиции САА на участке трассы Пальмира – Сухна.

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, в среду 9 боевиков ССА перешли на сторону SDF, двое из них – подростки.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@WyvernReports) один из источников, боевики ССА пресекли попытку курдских бойцов проникнуть на свою территорию у населенного пункта Дадат на севере провинции.

    Провинция Хомс

    Провинция Хомс

    По сообщению одного из источников (@SaladinAlDronni), террорист-смертник на «шахид-мобиле» атаковал позиции САА на участке трассы Пальмира – Сухна.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, офицеры САА, с которыми была утеряна некоторое время назад связь, были найдены. Их машина направлялась из базы Ат-Танф к авиабазе «Т4». Бойцы САА в безопасности.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    По сообщению информагентства Al-Masdar News со ссылкой на местные источники, вчера ВВС международной коалиции во главе с США ликвидировали 36 террористов ИГ в результате авиаудара по городу Аль-Маядин. Сообщается, что бомба попала в штаб-квартиру террористов ИГ на улице Аль-Арбайн в городе Аль- Маядин.

    Среди убитых боевиков – высокопоставленные командиры ИГ: бывший командующий города Аль-Баб — Абу аль-Валид аль-Аскари, один из лидеров ИГ — Альс-Ансари и норвежский гражданин, выступавший в качестве «вдохновителя» группы — Шафи аль-Мухандис.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@JohnArterbury) один из источников, ВВС международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов около населенного пункта Мухаймида.

    Провинция Хасака

    Сирийский Курдистан

    По сообщению местного новостного портала SNHR, 15 мирных жителей погибло, в том числе 3 детей и 3 женщины, в результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США по населенному пункту Таль Аль-Шаер на юге провинции.

    Провинция Аль-Кунейтра

    Провинция Аль-Кунейтра

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@metesohtaoglu) турецкий журналист, Израиль настаивает на том, чтобы США и Россия гарантировали соблюдение режима буферной зоны на юго-западе Сирии.

    Ирак

    Карта Мосула

    По сообщению новостного портала Iraqi Day со ссылкой на местные источники, иракская армия находится на «финишной прямой» на пути к полному освобождению Мосула. Ожидаются официальные объявления.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #игил
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    Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере
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        Сирия новости 7 июля 07.00: ВВС коалиции уничтожили 36 террористов в Аль-Маядине и убили 15 мирных жителей в Таль Аль-Шаере

        7:00 7 Июля 2017 131
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        6:00
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