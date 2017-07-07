Генсек ООН заявил о провале переговоров о воссоединении Кипра

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Нью-Йорк, 7 июля. Переговоры по объединению разделенного на греческую и турецкую части острова Кипр не привели к подписанию соглашения. Об этом со ссылкой на заявление Генсека ООН Антониу Гутерреша сообщает Reuters.

Переговоры по объединению Кипра начались 28 июня в городе Кран-Монтана в Швейцарии. Греческую часть острова представлял Никос Анастасиадис, турецкую — Мустафа Акынджа.

С лидерами обеих частей острова переговорил вице-президент США Майк Пенс. Он выразил поддержку проходящим в Кран-Мантана переговорам и призвал к воссоединению Кипра, сообщает Газета.ru. Тем не менее, участникам конференции не удалось добиться результата.