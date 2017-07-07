И снова Кремль виноват: российских хакеров подозревают в кибератаке на АЭС в США

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Вашингтон, 07 июля. В хакерской атаке на ряд электростанций в США, в том числе на АЭС в Канзасе, вновь подозревают …Россию.

Как пишет RT, с таким заявлением в публикации агентства Bloomberg выступили ряд бывших и действующих чиновников. При этом не сообщается, кто именно вновь обвиняет Москву, и, самое главное — снова не приводятся хоть какие-то доказательства.

Впрочем, по сообщениям из Канзаса, кибератака не привела к каким-то серьезным сбоям в работе атомной электростанции. Неизвестные хакеры смогли только проникнуть в корпоративную сеть, которая не связана с операционным контролем АЭС.