Спецслужбы насчитали в США 150 разведчиков из России

В Избранное

Вашингтон, 7 июля. Спецслужбы США считают, что их российские коллеги активизировали работу по сбору сведений после прошедших в 2016 году выборов президента. Об этом со ссылкой на сотрудников американской разведки сообщает CNN.

По данным телеканала, после выборов в США возросло количество предполагаемых российских разведчиков. В настоящее время сотрудники американских спецслужб насчитывают около 150 действующих на территории страны разведчиков.

Ранее в США арестовали 25-летнюю девушку, которую подозревают в передаче СМИ секретной информации. По версии следствия, сотрудница компании Pluribus International Corporation Риэлити Виннер передала некоему изданию засекреченный доклад, в котором содержались сведения о национальной обороне, сообщает RT.