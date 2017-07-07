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Спецслужбы насчитали в США 150 разведчиков из России
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    Спецслужбы насчитали в США 150 разведчиков из России

    5:43  7 Июля 2017
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    Спецслужбы насчитали в США 150 разведчиков из России

    Вашингтон, 7 июля. Спецслужбы США считают, что их российские коллеги активизировали работу по сбору сведений после прошедших в 2016 году выборов президента. Об этом со ссылкой на сотрудников американской разведки сообщает CNN.

    По данным телеканала, после выборов в США возросло количество предполагаемых российских разведчиков. В настоящее время сотрудники американских спецслужб насчитывают около 150 действующих на территории страны разведчиков.

    Ранее в США арестовали 25-летнюю девушку, которую подозревают в передаче СМИ секретной информации. По версии следствия, сотрудница компании Pluribus International Corporation Риэлити Виннер передала некоему изданию засекреченный доклад, в котором содержались сведения о национальной обороне, сообщает RT.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша
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