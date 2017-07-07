Арабские государства обвинили Катар в срыве посреднических усилий

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Доха (Катар), 07 июля. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий.

Как сообщает RT, такое заявление властей стран арабской «четверки» вызвано нежеланием официальной Дохи выполнить предъявленные требования, которые могли бы нормализовать отношения между государствами.

Как говорится в совместном заявлении, «нежелание правительства Катара выполнять требования говорит о том, что власти страны связаны с террористическими организациями».

Как напоминают «Известия», арабская «четверка» и еще ряд стран разорвали дипотношения с Катаром в начале июня, позднее Дохе был представлен ультиматум из 13 пунктов, при выполнении которых отношения должны были бы нормализоваться.