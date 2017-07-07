Встреча без Меркель: глава правительства ФРГ не захотела быть посредником между Путиным и Трампом

В Избранное

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась быть посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Меркель подчеркнула, что у Германии и Евросоюза есть своя позиция по различным вопросам, в том числе по кризису на Украине.

«В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе. Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат», — пояснила глава немецкого правительства.

Она также отметила, что роль принимающей стороны саммита заключается в нахождении компромиссов. Например, в вопросе Парижского соглашения по климату «есть различные опции, которые можно обсуждать».

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа запланирована на 7 июля «на полях» саммита.

Накануне российская сторона передала представителям США свои предложения по темам к встрече лидеров двух стран. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в первый раз предложения по первому контакту лидеров России и США были переданы американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону и его коллегам до того, как он приезжал в Москву в апреле.

По словам главы российской дипломатии, руководитель американского внешнеполитического ведомства еще на встрече в Бонне в феврале 2017 года «высказал идею о том, что надо заранее готовиться к контакту президентов».

О том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа позволит понять «истинный подход» американского лидера к отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«У Кремля по-прежнему тоже нет понимания. Это такая взаимность, я бы сказал, о которой в данном случае можно только сожалеть», — отметил он.

Песков подчеркнул, что именно поэтому встреча президентов России и США является такой ожидаемой.

«Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам, и главное — это будет возможность познакомиться, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации», — заключил он.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее сообщил, что Дональд Трамп планирует обсудить в Владимиром Путины вопрос урегулирования кризиса в Сирии.

«Перед отлетом на саммит «большой двадцатки» в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент Трамп намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», — сказал он.

А глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль признался, что ждет от переговоров Путина с Трампом нового решения по разоружению.

«Конкретные условия для будущего сотрудничества по Сирии, урегулированию конфликта на Украине, а также переговоров по контролю над вооружениями и разоружению», — пояснил он.

Грядущая встреча лидеров двух стран беспокоит советников главы Белого дома. Так как они даже представить себе не могу, что решит сказать и сделать непредсказуемый американский лидер. Об этом пишет издание The New York Times.

«В Белом доме и Государственном департаменте наблюдается довольно большая нервозность ввиду грядущей встречи», — отметил Стивен Пайфер, бывший посол на Украине, который работал в Совете национальной безопасности и Госдепе США.

Опытные американские дипломаты и аналитики также склонны не сильно доверять Трампу. Его встреча с российским лидером вызывает у них обеспокоенность из-за неопытности американского президента в «глобальных делах».

Агентство Bloomberg отмечает, что встреча президентов России и США покажет их «очень разные подходы к личной дипломатии». При этом подчеркивается, что Владимир Путин показал себя умелым, целеустремленным тактиком, который тщательно готовится и нелегко отвлекается от достижения своих целей.

«Трамп, как известно, избегает подготовки и вместо этого идет со своей силой воли и верой в то, что, по его мнению, является способностью читать человека, сидящего напротив него», — считают в агентстве.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России и Украины Эвелин Фаркас отметила, что Дональд Трамп «кажется восприимчивым к похвале и лести, а Путин, похоже, очень понимает психологию нашего президента».