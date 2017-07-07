Холодное лето в центре России привело к резкому скачку цен на овощи
Москва, 07 июля. Аномально холодное лето в центре России помимо прочих неудобств привело к значительному увеличению цен на овощную продукцию.
Об этом информируют «Известия», ссылаясь на подготовленное в федеральном министерстве сельского хозяйства исследование «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке».
Так, больше всего из-за аномально холодной погоды в регионах центральной России подорожали капуста – почти на 74% и картофель – более чем на 56%. Кроме того, на рост цен повлияло и удорожание импортной овощной продукции.
Так, в среднем килограмм капусты в России нынче стоит 47 рублей, картофеля и моркови – 45 рублей, репчатого лука – 40 рублей. Впрочем обратную динамику показывают цены на томаты и огурцы, которые упали до 120 и 81 рублей, соответственно.
«Рост цен на ряд овощей и фруктов, наблюдаемый в 2017 году, уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле–июне. Вместе с тем мы ожидаем постепенной нормализации ситуации с плодоовощной продукцией по мере увеличения объемов поставок продукции на потребительский рынок», — сообщили изданию в Минэкономразвития РФ.