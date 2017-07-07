Холодное лето в центре России привело к резкому скачку цен на овощи

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Москва, 07 июля. Аномально холодное лето в центре России помимо прочих неудобств привело к значительному увеличению цен на овощную продукцию.

Об этом информируют «Известия», ссылаясь на подготовленное в федеральном министерстве сельского хозяйства исследование «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке».

Так, больше всего из-за аномально холодной погоды в регионах центральной России подорожали капуста – почти на 74% и картофель – более чем на 56%. Кроме того, на рост цен повлияло и удорожание импортной овощной продукции.

Так, в среднем килограмм капусты в России нынче стоит 47 рублей, картофеля и моркови – 45 рублей, репчатого лука – 40 рублей. Впрочем обратную динамику показывают цены на томаты и огурцы, которые упали до 120 и 81 рублей, соответственно.