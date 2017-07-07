Тернбулл рассказал, что готов к случайной встрече с Путиным в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл поведал журналистам, как могла пройти его случайная встреча с Владимиром Путиным в лифте гостиницы.

Отвечая на вопросы журналистов, Тернбулл заявил, что начал бы разговор с президентом России с приветствия «Добрый день» или «Добрый вечер». Обе фразы австралийский премьер произнес на русском языке. После этого Тернбулл добавил, что ему и Владимиру Путину есть что обсудить.

«Я уже несколько раз встречался с президентом Путиным, и вам известно, что нам есть, что обсудить, — заявил Тернбулл. — В прошлом мы подробно обсуждали ситуацию в Сирии и как можно положить конец этому ужасному конфликту».

Напомним, президент России Владимир Путин проведет на полях саммита G 20 ряд встреч с иностранными лидерами, в том числе с главами США, Японии и Южной Кореи.