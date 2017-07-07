Лавров и Тиллерсон перед встречей Путина и Трампа на G20 переговорят отдельно

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Гамбург, 07 июля. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США перед встречей Путина и Трампа на G20 переговорят отдельно.

Как сообщают «Известия», рабочая беседа Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Гамбурге начнется в 11:35, до запланированной первой личной встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

По данным из государственного департамента США, встреча руководителя МИД России и главы Госдепа Соединенных Штатов пройдет за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

Кроме того, у Рекса Тиллерсона также на сегодня запланированы переговоры с коллегами из Мексики и Германии.