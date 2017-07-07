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Лавров и Тиллерсон перед встречей Путина и Трампа на G20 переговорят отдельно
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    Лавров и Тиллерсон перед встречей Путина и Трампа на G20 переговорят отдельно

    5:12  7 Июля 2017
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    Лавров и Тиллерсон перед встречей Путина и Трампа на G20 переговорят отдельно

    Гамбург, 07 июля. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США перед встречей Путина и Трампа на G20 переговорят отдельно.

    Как сообщают «Известия», рабочая беседа Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Гамбурге начнется в 11:35, до запланированной первой личной встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

    По данным из государственного департамента США, встреча руководителя МИД России и главы Госдепа Соединенных Штатов пройдет за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

    Кроме того, у Рекса Тиллерсона также на сегодня запланированы переговоры с коллегами из Мексики и Германии.

    Автор: Константин Терехов
    #g20 #сергей лавров #рекс тиллерсон #гамбург
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