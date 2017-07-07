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США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии
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    США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

    4:58  7 Июля 2017
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    США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

    Вашингтон, 7 июля. Дональд Трамп в Гамбурге предложит Путину новую стратегию, согласно которой США не будут добиваться отстранения Башара Асада и согласятся на присутствие российской военной полиции в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Beast.

    Новая стратегия американской администрации по Сирии не включает тезис об обязательном отстранении президента Башара Асада и содержит согласие на размещение в стране военной полиции России. Вашингтон намерен поддержать создание зон безопасности по всей территории арабской республики и отказаться от введения войск в занятые правительственными войсками районы.  Территории, захваченные вооруженной оппозицией, должны остаться в ее руках. Кроме того, стратегия Вашингтона предполагает переход к более интенсивному сотрудничеству с Кремлем.

     США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

    По данным издания, новый курс администрации США относительно Сирии разрабатывался при участии главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Его главной целью станет нанесение поражения террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ).

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #дональд трамп #россия #сша #сирия
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