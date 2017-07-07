 США не будут возражать против Асада и военной полиции России в Сирии

В Избранное

Вашингтон, 7 июля. Дональд Трамп в Гамбурге предложит Путину новую стратегию, согласно которой США не будут добиваться отстранения Башара Асада и согласятся на присутствие российской военной полиции в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Beast.

Новая стратегия американской администрации по Сирии не включает тезис об обязательном отстранении президента Башара Асада и содержит согласие на размещение в стране военной полиции России. Вашингтон намерен поддержать создание зон безопасности по всей территории арабской республики и отказаться от введения войск в занятые правительственными войсками районы. Территории, захваченные вооруженной оппозицией, должны остаться в ее руках. Кроме того, стратегия Вашингтона предполагает переход к более интенсивному сотрудничеству с Кремлем.

По данным издания, новый курс администрации США относительно Сирии разрабатывался при участии главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Его главной целью станет нанесение поражения террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.