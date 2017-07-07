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Вашингтон, 7 июля. Суд принял к рассмотрению иск Twitter к властям США о запросах на раскрытие персональной информации пользователей, сообщает Reuters.

Администрация социальной сети Twitter в 2014 году подала в суд на Минюст США и ФБР. Компания требовала снять запрет на раскрытие точного количества запросов спецслужб на получение информации о пользователях. Минюст просил отказать в рассмотрении иска, указывая на то, что информацией смогут воспользоваться враги США. Суд счел доводы представителей власти неубедительными и принял иск Twitter к рассмотрению.