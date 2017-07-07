Сирия: Коалиция уничтожила 36 боевиков в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 7 июля. Возглавляемая США международная коалиция уничтожила 36 боевиков ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) в районе сирийского города Дейр эз-Зор, сообщает South Front.

По данным агентства, боевики были уничтожены в результате авиаудара сил коалиции по укрепленным пунктам в городе Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора. В результате попадания бомбы в командный пункт террористов ликвидированы старшие командиры ИГИЛ Аль-Валид Аль-Аскари, Аль-Ансари и Шафи Аль-Мухандис.

Ранее Газета.ru сообщила, что после потери сирийской Ракки и иракского Мосула террористы намерены провозгласить новой столицей ИГИЛ Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.