Иракские военные полностью освободили Мосул от боевиков ИГИЛ

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Багдад, 7 июля. Мосул полностью освобожден от боевиков террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ). Об этом в социальной сети Twitter сообщает SURA.

Второй по величине город Ирака, в котором в 2014 году участники ИГИЛ провозгласили создание «Халифата», полностью освобожден от террористов.

Ранее сообщалось о том, что боевики оказались зажаты в нескольких зданиях на территории старого города. На последнем этапе освобождения Мосула сопротивление иракской армии и силам ополчения оказывали не более 300 боевиков, сообщает Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.