В Белом доме рассказали, о чем говорили Трамп и Меркель

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Вашингтон, 7 июля. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились накануне саммита G 20, чтобы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди поднятых на встрече тем оказались вопросы внешней политики и безопасности. Также главы США и Германии обсудили активизацию выполнения минских соглашений, деэскалацию конфликта Катара с другими странами Персидского залива и ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится 7 июля во второй половине дня. Лидеры встретятся в выставочном центре Гамбурга, сообщает Газета.ru.