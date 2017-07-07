СМИ назвали возможных преемников Тулеева

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Москва, 7 июля. Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области могут сменить вице-губернатор региона Владимир Чернов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов или депутат ГД от области Дмитрий Исламов. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, администрация президента России составила список из 20 кандидатов на пост губернатора Кемеровской области. Наиболее вероятным претендентом назван Сергей Носов. Источники отмечают, что кандидатуру мэра Нижнего Тагила рассматривают с 2016 года, но окончательное решение по вопросу пока не принято.

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 22 мая ушел в десятидневный отпуск. Позже стало известно, что главе региона в Германии сделали операцию на позвоночнике. Уже 1 июля Тулеев самолетом МЧС доставлен на реабилитацию в Москву. Предельный срок его отпуска истек 5 июля, сообщает Газета.ru.