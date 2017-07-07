Канадский генерал предсказал полное освобождение Мосула на следующей неделе

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Багдад, 7 июля. Бригадный генерал канадских вооруженных сил Дейв Андерсон объявил о скором освобождении иракского города Мосул от террористов ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Al-Monitor.

Дейв Андерсон заявил, что силы ИГИЛ в Мосуле находятся на пороге поражения, террористы будут полностью изгнаны из города на следующей неделе. Андерсон подчеркнул, что международная коалиция оказывает материальную помощь иракским военным и сотрудниками полиции поставками оборудования и вооружения.

Ранее Газета.ru сообщила, что после потери Раки и Мосула руководство ИГИЛ намерено укрепиться в сирийском Дейр-эз-Зоре. В настоящее время город занят правительственными войсками, сирийская армия перебрасывает в него подкрепления, чтобы противостоять натиску террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.