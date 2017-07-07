Сборная России по волейболу осталась без медалей Мировой лиги

В Избранное

Рио-де-Жанейро, 7 июля. Сборная России по волейболу не сумела выйти из группы «Финала шести» Мировой лиги. В двух заключительных поединках россияне потерпели поражения от сборных Канады (0:3) и Бразилии (2:3).

В результате команда Сергея Шляпникова финишировала на третьей позиции в своей группе, оставшись за бортом плей-офф.

Следует отметить, что сборная России провела турнир не оптимальным составом. Тренерский штаб рассматривал турнир в качестве этапа подготовки к чемпионату Европы, — напоминает Р-Спорт.

Несмотря на неудовлетворительный результат, Газета.ru отметила очевидный прогресс российской сборной.