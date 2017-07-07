Писатель и сценарист Александр Рекемчук скончался на 90-м году жизни

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Москва, 7 июля. Сценарист, писатель и профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук скончался в четверг в возрасте 89 лет.

Писатель скончался после продолжительной болезни в отделении реанимации.

«Александр Евсеевич давно болел, в последние дни был в реанимации и в четверг скончался», — цитирует ТАСС слова близкого знакомого писателя.

Александр Рекемчук родился в 1927 году в Одессе. Работал корреспондентом, состоял в редколлегиях журналов «Знамя» и «Новый мир». В Литературном институте имени Горького писатель вел семинары по прозе.

Публике Рекемчук известен произведениями «Нежный возраст», «Мальчики» и «Молодо-зелено». Книги писателя неоднократно экранизировались и переводились на иностранные языки.