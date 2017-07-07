Полиция Ирака обнаружила еще одну ячейку ИГИЛ в Мосуле

В Избранное

Багдад, 7 июля. Полиция Ирака обнаружила очередную ячейку запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Мосуле. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Следует отметить, что накануне в Мосуле правительственные войска Ирака понесли значительные потери в столкновениях с ИГИЛ*. По крайней мере, об этом сообщало подконтрольное террористам СМИ.

Также Газета.ru сообщала, что Вашингтон рассчитывает на более тесное сотрудничество с Москвой по сирийскому урегулированию.

* Организация запрещена на территории РФ.