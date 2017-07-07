Сайт WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов ЦРУ

В Избранное

Москва, 7 июля. Сайт WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных документов ЦРУ, которая раскрывает деятельность спецслужб США в области кибершпионажа.

Публикация сделана под общим названием Vault 7. Выложенные в общий доступ документы касаются двух проектов Центрального разведуправления США BothanSpy и Gyrfalcon, направленных на кибершпионаж.

В первом случае речь идет о внедрении в клиентскую платформу на платформе Windows и похищении регистрационных данных. Проект Gyrfalcon направлен на решение аналогичной задачи в отношении пользователей операционной системы Linux.

Напомним, 22 июня WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных документов ЦРУ. В них говорилось о проекте Brutal Kangaroo (Жестокий кенгуру). По сообщению RT, речь идет о создании программы, которая позволяет проникать в компьютерные сети организаций при отсутствии прямого доступа к ним.