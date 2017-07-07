Истребители ВКС РФ четырежды за неделю поднимались для перехватов

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Москва, 7 июля. Истребители ВКС РФ четыре раза на протяжении недели поднимались в воздух для перехватов. Об этом сообщило министерство обороны России.

Отмечается также, что нарушения воздушных границ государства не были допущены. В Минобороны напомнили, что неделей ранее ВКС РФ выполнили шесть вылетов с целью перехвата самолетов-разведчиков.

Ранее Газета.ru сообщала, что Россия обратилась к США с просьбой передать сведения о бесполетных зонах в САР.