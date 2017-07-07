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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин встретится с лидерами ЮАР, Мексики, Австралии и стран БРИКС в первый день саммита G20, который стартовал в Гамбурге.

Кроме того, как уже сообщалось, глава российского государства намерен провести встречи с президентом Южной Кореи и главой правительства Японии.

Отмечается, что встреча с БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) по сложившейся традиции пройдет в формате мини-саммита.

Ранее Газета.ru сообщала о 74 полицейских, пострадавших в Гамбурге.