Деятели культуры поддержали индексацию грантов в области культуры и искусства

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Москва, 7 июля. Активисты Общероссийского народного фронта обсудили вопрос индексации грантов в области культуры и искусства с представителями культурного сообщества в рамках медиафорума ОНФ.

Активисты обратили внимание на неполное выполнение поручения президента РФ Владимира Путина об индексации соответствующих грантов.

Оказалось, что фактически министерство финансов России индексирует лишь президентские гранты. В то же время, аналогичные субсидии правительства остаются без индексации, — пояснили в Общероссийском народном фронте.

Активисты подвергли критике избирательный подход финансового ведомства к индексации грантов, — пишет Газета.ru.