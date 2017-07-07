Боевые «Стрижи» отпразднуют День ВКС РФ выступлением в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 июля. «Стрижи» покажут в Петербурге фигуры высшего пилотажа. В северной столице 9 июля отметят День военно-космических сил России.

Как сообщает «Звезда», с 11.00 до 15.00 в «ЛенЭкспо» продемонстрируют военную технику. Россиянам покажут зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, предметы летного обмундирования ВКС. Также будут представлены экспонаты поисково-спасательного оборудования и средства индивидуальной защиты военного летчика.

Кульминацией авиационного праздника станет выступление «Стрижей». Они выполнят фигуры высшего пилотажа.

Ранее сообщалось, что группа ВКС РФ «Стрижи» получит истребители нового поколения.