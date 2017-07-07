Боевик ИГИЛ расстреливал мирных граждан Мосула и записывал убийства на видео

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Багдад, 7 июля. Погибший накануне террорист запрещенной в России организации «Исламское государство»* расстреливал пытавшихся бежать жителей Мосула. Об этом стало известно из записи в социальной сети Twitter.

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A video found on a dead #ISIS militant phone (speaking Turkish) shows how he killed civilians fleeing #Mosul and laughs about it. pic.twitter.com/YdYajEW6Ea — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) July 6, 2017

Террорист записывал убийства людей на видео. На записи видно, как он убивает людей и смеется.

Накануне стало известно о наступлении в провинции Хомс, которое готовят сирийские правительственные войска.

Кроме того, ранее Газета.ru сообщала, что Россия запросила у США информацию о бесполетных зонах в САР.

* Организация запрещена на территории РФ.