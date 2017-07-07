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Боевик ИГИЛ расстреливал мирных граждан Мосула и записывал убийства на видео
Новости Сирии
Боевик ИГИЛ расстреливал мирных граждан Мосула и записывал убийства на видео
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    Боевик ИГИЛ расстреливал мирных граждан Мосула и записывал убийства на видео

    1:27  7 Июля 2017
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    Боевик ИГИЛ расстреливал мирных граждан Мосула и записывал убийства на видео

    Багдад, 7 июля. Погибший накануне террорист запрещенной в России организации «Исламское государство»* расстреливал пытавшихся бежать жителей Мосула. Об этом стало известно из записи в социальной сети Twitter.

    Террорист записывал убийства людей на видео. На записи видно, как он убивает людей и смеется.

    Накануне стало известно о наступлении в провинции Хомс, которое готовят сирийские правительственные войска.

    Кроме того, ранее Газета.ru сообщала, что Россия запросила у США информацию о бесполетных зонах в САР.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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