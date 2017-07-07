Боевик ИГИЛ расстреливал мирных граждан Мосула и записывал убийства на видео
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Багдад, 7 июля. Погибший накануне террорист запрещенной в России организации «Исламское государство»* расстреливал пытавшихся бежать жителей Мосула. Об этом стало известно из записи в социальной сети Twitter.
Террорист записывал убийства людей на видео. На записи видно, как он убивает людей и смеется.
Накануне стало известно о наступлении в провинции Хомс, которое готовят сирийские правительственные войска.
Кроме того, ранее Газета.ru сообщала, что Россия запросила у США информацию о бесполетных зонах в САР.
* Организация запрещена на территории РФ.