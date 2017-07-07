САА планирует наступление из Ресафы в направлении Аль-Сухны

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Дамаск, 7 июля. Сирийские правительственные войска готовят наступательную операцию из Ресафы в направлении города Аль-Сухна провинции Хомс. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось о приближении армии САР к Аль-Сухне. Этот город по-прежнему контролируется силами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Также в Госдепартаменте США заявили, что Россия несет «особую ответственность» за ситуацию в САР. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.