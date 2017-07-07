Число пострадавших в Гамбурге полицейских увеличилось до 74 человек

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Гамбург, 7 июля. Во время протестов против саммита «двадцатки» в Германии пострадало 74 полицейских. Об этом рассказали правоохранительные структуры города.

Ранее полиция сообщала о 15 раненых. Как добавили правоохранители, позже появилась информация о еще 59 пострадавших. Сколько демонстрантов были травмированы в стачках, не сообщается.

Ранее Газета.Ru писала, что в Гамбурге произошли стычки между полицией и протестующими. Группа демонстрантов, одетых в черное, начала бросать бутылки и другие предметы в полицию.