В Кремле рассказали, о чем будут говорить Трамп и Путин

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Москва, 7 июля. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о наиболее вероятных темах предстоящей встречи главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

По его словам, ключевой темой беседы наверняка станет урегулирование конфликта в Сирии. По мнению Ушакова, в этом вопросе у Москвы и Вашингтона больше общих интересов. Стимулируют процесс переговоров и риски столкновений в САР.

Вероятнее всего, Путин и Трамп также обсудят проблемы, связанные с Северной Кореей, — полагает помощник президента России.

Говоря о конфликте на Украине, Ушаков назвал переговоры бесперспективными и тупиковыми.

Ранее Газета.ru сообщала о беседе Дональда Трампа и Ангелы Меркель в Гамбурге.